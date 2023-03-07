У Костомарова прогрессирует сепсис

Олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в реанимации под постоянным наблюдением специалистов. У него прогрессирует сепсис, продолжают отмирать ткани ног и рук, пишет Mash.

По данным канала, медики пока не смогли остановить заражение. Врачи полагают, что придется провести новые операции, ампутировать пораженные участки.

Уточняется, что спортсмен реагирует на простые команды, просьбы моргнуть, приоткрыть рот. Вместе с тем, в полном объеме в сознание он не приходит.