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18 минут назад

У Костомарова прогрессирует сепсис

Илья Родин

Олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в реанимации под постоянным наблюдением специалистов. У него прогрессирует сепсис, продолжают отмирать ткани ног и рук, пишет Mash.

По данным канала, медики пока не смогли остановить заражение. Врачи полагают, что придется провести новые операции, ампутировать пораженные участки.

Уточняется, что спортсмен реагирует на простые команды, просьбы моргнуть, приоткрыть рот. Вместе с тем, в полном объеме в сознание он не приходит.

Врач оценил состояние Костомарова

Ранее хореограф Илья Авербух призвал не распространять слухи о болезни Костомарова. Он пояснил, что тем, кто действительно беспокоится о его состоянии, следует пойти в церковь и поставить свечку за здоровье фигуриста.

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