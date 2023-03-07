«Не зовите меня замуж, зовите покупать машины». Косторная показала новое фото

Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла тренера – теперь она занимается у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 из-за перелома Косторная пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.