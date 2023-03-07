Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Тутберидзе заявила, что отсутствовала на вручении государственных наград из-за болезни

ТАССиещё 3

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что отсутствовала на вручении государственных наград по причине болезни. Об этом Тутберидзе сообщила во вторник "Спорт-Экспрессу".

Тутберидзе объяснила отсутствие на вручении госнаград
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Специалист должна была получить орден Александра Невского.

"Я заболела", - сказала Тутберидзе, добавив, что не будет получать награду в особом порядке.

Помощник президента РФ Игорь Левитин вручил орден Дружбы главе Федерации синхронного плавания России Ольге Брусникиной, возглавляющая Всероссийскую федерацию художественной гимнастики Ирина Винер удостоена благодарности президента РФ. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоена тренер сборной России по фигурному катанию Светлана Соколовская. Почетными грамотами президента РФ награждены глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт и главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

Под руководством Тутберидзе тренируется олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева. Подопечная специалиста Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой 2022 года в женском одиночном катании. В группе тренера занимались чемпионка и серебряный призер Олимпиады 2018 года в одиночном катании Алина Загитова и Евгения Медведева.

Фигурное катание,Камила Валиева,Наталия Гарт,Светлана Соколовская,Этери Тутберидзе,Ольга Брусникина,Алина Загитова,Елена Чайковская,Евгения Медведева,Анна Щербакова,Ирина Винер,Игорь Левитин,Александр Невский,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий