Тутберидзе объяснила отсутствие на вручении госнаград

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что отсутствовала на вручении государственных наград по причине болезни. Об этом Тутберидзе сообщила во вторник "Спорт-Экспрессу".

Специалист должна была получить орден Александра Невского.

"Я заболела", - сказала Тутберидзе, добавив, что не будет получать награду в особом порядке.

Помощник президента РФ Игорь Левитин вручил орден Дружбы главе Федерации синхронного плавания России Ольге Брусникиной, возглавляющая Всероссийскую федерацию художественной гимнастики Ирина Винер удостоена благодарности президента РФ. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоена тренер сборной России по фигурному катанию Светлана Соколовская. Почетными грамотами президента РФ награждены глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт и главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.