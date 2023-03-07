Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
31 минуту назад

Камила Валиева рассказала, как справляется с трудностями

Чемпионат.com

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о том, как справляться с трудностями.

Камила Валиева рассказала, как справляется с трудностями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бывают ли моменты, когда назревает желание бросить всё? На самом деле да, бывает. Мне кажется, это нормально. Но если ты действительно любишь то дело, которым занимаешься, это проходит довольно быстро, потому что через какое-то время у тебя просто тяга вернуться к этому делу. Ну а если такое произошло, нужно выдохнуть, чуть-чуть отдохнуть, понять, что это нормально, и уже с новыми силами возвращаться к делу, которое любишь всей душой», — цитирует Валиеву SW-STRAZY.

На прошедшем финале Гран-при Камила Валиева завоевала серебряную медаль. Лучшей стала Аделия Петросян, а бронзовую награду получила Елизавета Туктамышева.

Фигурное катание,Камила Валиева,Аделия Петросян,Елизавета Туктамышева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий