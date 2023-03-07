Камила Валиева рассказала, как справляется с трудностями

«Бывают ли моменты, когда назревает желание бросить всё? На самом деле да, бывает. Мне кажется, это нормально. Но если ты действительно любишь то дело, которым занимаешься, это проходит довольно быстро, потому что через какое-то время у тебя просто тяга вернуться к этому делу. Ну а если такое произошло, нужно выдохнуть, чуть-чуть отдохнуть, понять, что это нормально, и уже с новыми силами возвращаться к делу, которое любишь всей душой», — цитирует Валиеву SW-STRAZY.