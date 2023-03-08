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1 час назад

Раскрыты подробности о состоянии Романа Костомарова

Мослента

Подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова раскрыли «РБК Спорт» два источника из окружения спортсмена. Они сообщили, что ухудшений в его состоянии на данный момент нет, как и улучшений.

Состояние Костомарова стабилизировалось
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Один из источников отметил, что состояние Костомарова можно назвать стабильным.

Ранее стало известно, что у Костомарова продолжил прогрессировать сепсис. Он находится в реанимации под постоянным медицинским наблюдением.

«Врачи не могут остановить заражение, ткани рук и ног продолжают отмирать, а полноценно в сознание он пока не пришел. Специалисты считают, что нужно резать еще выше, чтобы остановить заражение», — сообщил источник Telegram-канала Mash.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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