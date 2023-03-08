Тарасова сообщила, что ее не включили в жюри на турнир по шоу-программам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что ее не включили в жюри турнира по шоу-программам, который проводят Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первый канал.

Фото: Пресс-служба Первого канала Пресс-служба Первого канала

«Нет, не буду. Вам сложно представить, а кому-то — ничего страшного», — ответила Тарасова РИА Новости на вопрос будет ли она в жюри турнира, который пройдет в Москве 18 марта.

4 марта Татьяна Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы из-за поддержки высказываний двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о судействе.

Плющенко ранее раскритиковал судейство своих учеников на российских турнирах, в частности, на юниорском чемпионате России в Перми, а также пригрозил тем, что они могут сменить спортивное гражданство.