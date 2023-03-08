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1 час назад

Тарасова сообщила, что ее не включили в жюри на турнир по шоу-программам

Газета.Ruиещё 1

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что ее не включили в жюри турнира по шоу-программам, который проводят Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первый канал.

Тарасова сообщила, что ее не включили в жюри на турнир по шоу-программам
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

«Нет, не буду. Вам сложно представить, а кому-то — ничего страшного», — ответила Тарасова РИА Новости на вопрос будет ли она в жюри турнира, который пройдет в Москве 18 марта.

4 марта Татьяна Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы из-за поддержки высказываний двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о судействе.

Плющенко ранее раскритиковал судейство своих учеников на российских турнирах, в частности, на юниорском чемпионате России в Перми, а также пригрозил тем, что они могут сменить спортивное гражданство.

Ранее российский фигурист Максим Ковтун прокомментировал информацию о том, что тренер Татьяна Тарасова собирается сделать шоу на YouTube.

Среди подопечных Тарасовой – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр: Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин.

Фигурное катание,Евгений Платов,Оксана Грищук,Андрей Букин,Илья Кулик,Наталья Бестемьянова,Алексей Ягудин,Максим Ковтун,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Александр Зайцев,Евгений Плющенко,Первый канал,
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