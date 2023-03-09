На турнире шоу-программ по фигурному катанию не будет профессиональных судей

Состав жюри на турнире шоу-программ не будет представлен профессиональными судьями, спортсменами, тренерами, хореографами и другими специалистами, профессиональная деятельность которых связана с фигурным катанием. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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В состав жюри пригласили профессионалов из различных областей искусства, а также представителей СМИ и спорта, которые обладают опытом выставления оценок на профессиональных конкурсах конкретного профиля. При выборе членов жюри предпочтение отдавалось профессионализму, а не медийности. Имена членов жюри будут названы в начале турнира.

Победитель турнира получит 5 млн рублей, участники, которые займут второе и третье места, получат 3 млн и 1 млн рублей соответственно. Еще 1 млн рублей будет распределен между победителями трех категорий в качестве приза зрительских симпатий. Также каждый член жюри сможет вручить специальный приз от своего имени участнику, проявившему на льду качества, связанные с профессиональной детальностью члена жюри. При этом специальный приз не может быть вручен участникам, занявшим место в тройке лучших. Призовой фонд специального приза от каждого члена жюри составит 500 тыс. рублей.