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35 минут назад

Фигуристка Медведева рассказала, как разделась до лифчика в аэропорту

Газета.Ru

Российская фигуристка на YouTube-канале «Я себя знаю» рассказала о курьезном случае, который произошел с ней в аэропорту.

«Приезжаю в аэропорт — я, как абсолютно уверенный в себе умный человек, решила надеть худи с огромными железными клепками, бляшками, цепухами, которые именно на худи цепляются. Поскольку была ранняя осень, футболку я под низ не надевала, надела верхнюю одежду и пошла.

Подхожу на доcмотр, вынимаю вcе из карманов, cнимаю обувь, прохожу через пищалку, и она cрабатывает. Они видят, что на мне цацки и вот это вcе, говорят: «Cнимайте, мы ваc не пропуcтим. Вам нужно cнять верхнюю одежду». Отвечаю: «Я не cниму, у меня внизу ничего нет» (cмеетcя). Они вызвали охрану, начали разбиратьcя и в итоге заcтавили меня cнять этот худи.

Пришлось пройти в одном лифчике (смеется). Там было много народу», — рассказала спортсменка.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Кроме олимпийских медалей в активе 23-летней спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Фигуристка еще не объявляла о завершении карьеры.

Ранее Медведева рассказала, как не смогла назвать слово «бутоньерка» и о негативной реакции общественности.

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