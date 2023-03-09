Тарасова ответила выступившей против допуска россиян на ОИ фигуристке

«Не думала, что они в состоянии губить чью-то жизнь, поскольку отстранение от соревнований равносильно смерти. Нельзя душить и закапывать живьем своих товарищей по спорту», — заявила Тарасова, назвав поведение канадцев преступным и постыдным. По ее мнению, спортсмены не должны вмешиваться в политику.