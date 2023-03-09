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26 минут назад

Тарасова ответила выступившей против допуска россиян на ОИ канадской фигуристке

Lenta.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила 42 канадским олимпийским чемпионам, выступившим против допуска россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова ответила выступившей против допуска россиян на ОИ фигуристке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не думала, что они в состоянии губить чью-то жизнь, поскольку отстранение от соревнований равносильно смерти. Нельзя душить и закапывать живьем своих товарищей по спорту», — заявила Тарасова, назвав поведение канадцев преступным и постыдным. По ее мнению, спортсмены не должны вмешиваться в политику.

Ранее 9 марта группа из 42 бывших канадских олимпийцев призвала Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады отказаться от идеи поддержать допуск россиян к участию в Олимпиаде. Под документом подписалась самая титулованная фигуристка мира, трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Тесса Виртью.

Тарасова рассказала о введенных против нее санкциях

Инициатива была вызвана словами главы НОК Канады Дэвида Шумейкера, который выступил за изучение возможности участия россиян в турнирах в нейтральном статусе. По его мнению, решение об исключении спортсменов из-за их национальности противоречит основным принципам олимпийского движения.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Фигурное катание,Дэвид Шумейкер,Татьяна Тарасова,
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