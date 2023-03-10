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1 час назад

Фигуристка Усачева может перейти в парное катание

Газета.Ru

Российская фигуристка-одиночница Дарья Усачева может совершить переход в танцы на льду. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигуристка Усачева может перейти в парное катание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколько недель назад 16-летняя спортсменка прошла пробы на сборах в Дубае с чемпионом юношеских Олимпийских игр 2020 года Дарио Чиризано, однако фигуристы не подошли друг другу из-за антропометрических параметров. Из-за них затруднен поиск партнера для Усачевой и в России, что осложняет переход в новую дисциплину.

В настоящее время Усачева продолжает тренировки в школе у Этери Тутберидзе, параллельно занимаясь поисками партнера.

Напомним, что в 2020 году фигуристка стала серебряной призеркой юниорского чемпионата мира. В ноябре 2021-го года Усачева получила тяжелую травму на Гран-при Японии, после чего не выступала на соревнованиях.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала подписавших письмо канадки Тессы Виртью за отстранение России от ОИ-2024 подлыми людьми.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,
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