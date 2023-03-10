Фигуристка Усачева может перейти в парное катание

Российская фигуристка-одиночница Дарья Усачева может совершить переход в танцы на льду. Об этом сообщает РИА Новости.
Несколько недель назад 16-летняя спортсменка прошла пробы на сборах в Дубае с чемпионом юношеских Олимпийских игр 2020 года Дарио Чиризано, однако фигуристы не подошли друг другу из-за антропометрических параметров. Из-за них затруднен поиск партнера для Усачевой и в России, что осложняет переход в новую дисциплину.
В настоящее время Усачева продолжает тренировки в школе у Этери Тутберидзе, параллельно занимаясь поисками партнера.
Напомним, что в 2020 году фигуристка стала серебряной призеркой юниорского чемпионата мира. В ноябре 2021-го года Усачева получила тяжелую травму на Гран-при Японии, после чего не выступала на соревнованиях.
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