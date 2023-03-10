Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабилизировалось, он приходит в себя, но остаются проблемы, которые врачам еще предстоит решить, информирует «СЭ».

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По сообщению источника, Костомарова не снимают с аппарата стимуляции легких. Отмечается, что без искусственной помощи процессы в организме пока не наладились.

Большую озабоченность врачей вызывает рука Костомарова, на которой снова заметны следы развития сепсиса. Пока никакого хирургического вмешательства врачи не предпринимают и руку не трогают, но, как прогнозирует источник, это с высокой вероятностью предстоит, так как ситуация с сепсисом не улучшилась. Заметных ухудшений врачи также не фиксируют.

«Сепсис не ярко выражен, но убирать его придется, непонятно, насколько», – отметил источник «СЭ».

Есть вероятность, что придется ампутировать еще одну часть руки. При этом сепсис может развиться резко, поэтому врачи пристально следят за ситуацией.

Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года. Тогда его сразу подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, ввели в медикаментозный сон. Ему диагностировали пневмонию. В начале февраля Костомарову частично ампутировали конечности из-за некроза тканей.

Сейчас фигуристу 46 лет.

Роман Костомаров является двукратным чемпионом мира (2004, 2005), трехкратным чемпионом Европы (2004, 2005, 2006) и олимпийским чемпионом 2006 года. Он выступал в танцевальном дуэте с Татьяной Навкой.

В 2014-м Роман вступил в брак с Оксаной Домниной. У пары двое детей – дочь Анастасия и сын Илья. Супруга стала навещать Костомарова сразу после того, как она получила разрешение от врачей.