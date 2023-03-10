В Бельгии хотят уволить руководителя фигуристов из-за Тутберидзе

«Бельгийская федерация назначила Риту Зоннекейн «тимлидером» на чемпионате мира, однако теперь, когда в Бельгии стало известно о создании клуба с участием россиян и её роли в нём, они рассматривают возможность снять её с этой должности», — отметил источник.