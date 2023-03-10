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47 минут назад

В Бельгии хотят уволить руководителя фигуристов из-за сотрудничества с Тутберидзе

Чемпионат.comиещё 3

Федерация фигурного катания Бельгии намерена уволить Риту Зоннекейн с поста руководителя команды на чемпионате мира — 2023, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

В Бельгии хотят уволить руководителя фигуристов из-за Тутберидзе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, причиной увольнения «тимлидера» может стать её сотрудничество с частным клубом Global Skating Academy, в котором будет работать заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. О создании клуба было объявлено накануне. Зоннекейн стала президентом организации, а соучредителем был представлен почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) россиянин Александр Лакерник.

«Бельгийская федерация назначила Риту Зоннекейн «тимлидером» на чемпионате мира, однако теперь, когда в Бельгии стало известно о создании клуба с участием россиян и её роли в нём, они рассматривают возможность снять её с этой должности», — отметил источник.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,
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