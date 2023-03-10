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1 час назад

Тарасова надеется, что ISU допустит россиян до соревнований вслед за федерацией фехтования

ТАССиещё 1

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) проявит неравнодушие и допустит россиян до международных соревнований по примеру Международной федерации фехтования (FIE). Такое мнение она высказала ТАСС в пятницу.

Тарасова надеется, что ISU допустит россиян до соревнований вслед за FIE
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Внеочередной конгресс FIE прошел в пятницу в онлайн-формате. За возвращение россиян и белорусов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против - 46. Решение конгресса должно вступить в силу во второй половине апреля 2023 года.

"Поживем - увидим, не будем ничего говорить. Мне кажется, что так лучше. Будем ждать, чтобы и до нас дошла очередь и наш ISU был таким же неравнодушным, как Международная федерация фехтования", - сказала Тарасова.

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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