Тарасова надеется, что ISU допустит россиян до соревнований вслед за FIE

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) проявит неравнодушие и допустит россиян до международных соревнований по примеру Международной федерации фехтования (FIE). Такое мнение она высказала ТАСС в пятницу.

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Внеочередной конгресс FIE прошел в пятницу в онлайн-формате. За возвращение россиян и белорусов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против - 46. Решение конгресса должно вступить в силу во второй половине апреля 2023 года.

"Поживем - увидим, не будем ничего говорить. Мне кажется, что так лучше. Будем ждать, чтобы и до нас дошла очередь и наш ISU был таким же неравнодушным, как Международная федерация фехтования", - сказала Тарасова.