"Плевок в лицо": Хореограф Тутберидзе оценил выступление под нейтральным флагом

"Под нейтральным флагом выступать не стоит. Это очередной плевок нам в лицо. У нас есть своя родина, страна, свой флаг и гимн. Если бы мы влияли как-то на международные комитеты из-за того, что у нас какие-то недобрые отношения сейчас с США и начали бы им диктовать условия, что давайте вы будете выступать под нейтральным флагом. Как вы думаете, США пошли бы на это? Сомневаюсь", – приводит слова Железнякова РИА Новости.