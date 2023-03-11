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57 минут назад

Хореограф Тутберидзе назвал выступление под нейтральным флагом "очередным плевком в лицо"

Газета.Ruиещё 1

Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, заявил, что российским спортсменам не стоит выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх - 2024. Игры в Париже стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа 2024 года.

"Плевок в лицо": Хореограф Тутберидзе оценил выступление под нейтральным флагом
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

"Под нейтральным флагом выступать не стоит. Это очередной плевок нам в лицо. У нас есть своя родина, страна, свой флаг и гимн. Если бы мы влияли как-то на международные комитеты из-за того, что у нас какие-то недобрые отношения сейчас с США и начали бы им диктовать условия, что давайте вы будете выступать под нейтральным флагом. Как вы думаете, США пошли бы на это? Сомневаюсь", – приводит слова Железнякова РИА Новости.

Напомним, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией к международным федерациям не допускать российских спортсменов до официальных соревнований. 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что нельзя питать иллюзий о допуске российских спортсменов к ОИ.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алексей Железняков,Ирина Роднина,Госдума,
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