"Плевок в лицо": Хореограф Тутберидзе оценил выступление под нейтральным флагом

Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, заявил, что российским спортсменам не стоит выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх - 2024. Игры в Париже стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа 2024 года.
"Под нейтральным флагом выступать не стоит. Это очередной плевок нам в лицо. У нас есть своя родина, страна, свой флаг и гимн. Если бы мы влияли как-то на международные комитеты из-за того, что у нас какие-то недобрые отношения сейчас с США и начали бы им диктовать условия, что давайте вы будете выступать под нейтральным флагом. Как вы думаете, США пошли бы на это? Сомневаюсь", – приводит слова Железнякова РИА Новости.
Напомним, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией к международным федерациям не допускать российских спортсменов до официальных соревнований. 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что нельзя питать иллюзий о допуске российских спортсменов к ОИ.