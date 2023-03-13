Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Тарасова объяснила, почему не приехала на турнир на свои призы

ТАССиещё 1

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не может посетить турнир на свои призы в Перми из-за того, что ей тяжело ездить в зимнее время на дальние расстояния. Об этом Тарасова рассказала ТАСС в понедельник.

Тарасова объяснила, почему не приехала на турнир на свои призы
Фото: ТАССТАСС

"Конечно, я знаю об этом турнире. Организаторы должны позвонить, [планируется] обращение к участникам. В этом году из призов ничего не буду посылать, хотела сама поехать, но не могу зимой так разъезжать. До этого бывала на турнире пару раз, школа-то в Перми очень хорошая, там очень сильное парное катание", - сказала Тарасова.

Турнир на призы Тарасовой проходит с 12 по 15 марта.

Соревнования на призы Тарасовой являются ежегодными, первый турнир состоялся в 2019 году.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий