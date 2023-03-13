Тарасова объяснила, почему не приехала на турнир на свои призы

"Конечно, я знаю об этом турнире. Организаторы должны позвонить, [планируется] обращение к участникам. В этом году из призов ничего не буду посылать, хотела сама поехать, но не могу зимой так разъезжать. До этого бывала на турнире пару раз, школа-то в Перми очень хорошая, там очень сильное парное катание", - сказала Тарасова.