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56 минут назад

Появились подробности об улучшении состояния Костомарова

Lenta.ru

В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Появились подробности об улучшении состояния Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В состоянии Костомарова есть некоторые улучшения. Если такая динамика сохранится, то врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия с ИВЛ», — раскрыл подробности собеседник издания.

Источник РБК добавил, что о выписке на данный момент речи быть не может.

10 марта «Спорт-Экспресс» сообщал, что фигурист постепенно приходит в себя, однако врачи не исключили вероятность проведения еще одной операции для удаления отмерших из-за сепсиса тканей. 4 марта стало известно, что Костомаров постепенно выходит из комы. Ранее появилась информация, что у спортсмена произошел микроинсульт.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации Telegram-каналов «112» и Mash, фигуристу ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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