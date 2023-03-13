Появились подробности об улучшении состояния Костомарова

В состоянии фигуриста Романа Костомарова отмечается положительная динамика, однако врачи пока не могут отключить его от ИВЛ. Об этом пишет ТАСС.
«Если все будет продолжаться так и дальше, его могут снять с ИВЛ», - рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Однако он уточнил, что с кистью, за которую опасались врачи, пока изменений нет. Необходимо дождаться, когда восстановится весь организм.
Несколько дней назад появилась информация о том, что состояние руки фигуриста вызывает опасение у медиков. На кисти снова стали видны следы развития сепсиса. Не исключено, что может потребоваться еще одна операция.
Ранее источник РБК, знакомый с семьей фигуриста также рассказал, что у Костомарова наметилась положительная динамика. Его состояние постепенно стабилизируется. При этом источник подчеркнул, что ни о какой выписке речи пока нет.