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1 час назад

«Могут снять с ИВЛ»: СМИ сообщили о положительных сдвигах в состоянии Костомарова

Елена Прошина

В состоянии фигуриста Романа Костомарова отмечается положительная динамика, однако врачи пока не могут отключить его от ИВЛ. Об этом пишет ТАСС.

Появились подробности об улучшении состояния Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если все будет продолжаться так и дальше, его могут снять с ИВЛ», - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Однако он уточнил, что с кистью, за которую опасались врачи, пока изменений нет. Необходимо дождаться, когда восстановится весь организм.

Несколько дней назад появилась информация о том, что состояние руки фигуриста вызывает опасение у медиков. На кисти снова стали видны следы развития сепсиса. Не исключено, что может потребоваться еще одна операция.

Ранее источник РБК, знакомый с семьей фигуриста также рассказал, что у Костомарова наметилась положительная динамика. Его состояние постепенно стабилизируется. При этом источник подчеркнул, что ни о какой выписке речи пока нет.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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