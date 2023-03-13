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1 час назад

Украинский фигурист решил покинуть Россию после ножевого ранения

Елена Прошина

Фигурист из Украины Даниил Семко получил в Москве ножевое ранение и решил покинуть Россию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Украинский фигурист решил покинуть Россию после ножевого ранения
Фото: ТАССТАСС

По его данным, Семко обратился в Боткинскую больницу. Врачи медучреждения диагностировали у 22-летнего фигуриста колотую рану правого бедра. Отвечая на вопросы медиков, Семко заявил, что столкнулся в толпе у Петровского парка с каким-то мужчиной, почувствовал боль в бедре и увидел рану. По его словам, после этого неизвестный скрылся с места. Врачи обработали рану и вызвали полицию.

При общении с сотрудниками правоохранительных органов фигурист изменил версию событий. Он убеждал полицейских, что сильно поцарапался, зацепившись за чью-то сумку и претензий ни к кому не имеет.

На международной арене Семко представляет сборную Венгрию. В последнее время он работал тренером в Москве и выступал в паре с Марией Игнатьевой. По данным SHOT, сейчас Семко покидает Россию.

Фигурное катание,Мария Игнатьева,
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