Украинский фигурист решил покинуть Россию после ножевого ранения

Фигурист из Украины Даниил Семко получил в Москве ножевое ранение и решил покинуть Россию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По его данным, Семко обратился в Боткинскую больницу. Врачи медучреждения диагностировали у 22-летнего фигуриста колотую рану правого бедра. Отвечая на вопросы медиков, Семко заявил, что столкнулся в толпе у Петровского парка с каким-то мужчиной, почувствовал боль в бедре и увидел рану. По его словам, после этого неизвестный скрылся с места. Врачи обработали рану и вызвали полицию.

При общении с сотрудниками правоохранительных органов фигурист изменил версию событий. Он убеждал полицейских, что сильно поцарапался, зацепившись за чью-то сумку и претензий ни к кому не имеет.