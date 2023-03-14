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1 час назад

У WADA возникли вопросы к рассмотрению дела Камилы Валиевой

Inc-News

У WADA возникли вопросы к рассмотрению дела Камилы ВалиевойВо Всемирном антидопинговом агентстве отметили, что решение дисциплинарного комитета РУСАДА - неверное.

У WADA возникли вопросы к рассмотрению дела Камилы Валиевой
Фото: Inc-NewsInc-News

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька выразил обеспокоенность оправдательным решением дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой.

"То, как рассматривалось дело фигуристки Камилы Валиевой, не было обнадеживающим. Ненужная задержка в этом деле отражает обеспокоенность. Более того, мы видели вопросы, которые адресует мир тренерам, которые касаются защиты юных спортсменов. Мы верим, что решение ДАК РУСАДА является неверным, по этой причине WADA оспорила его в Спортивном арбитражном суде. Это решение вызывает вопросы о доверии к национальному дисциплинарному комитету и, безусловно, не укрепляет его", - сказал он.

Российская фигуристка Камила Валиева подозревается в употреблении допинга.WADA подало апелляцию в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой

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