У WADA возникли вопросы к рассмотрению дела Камилы Валиевой

"То, как рассматривалось дело фигуристки Камилы Валиевой, не было обнадеживающим. Ненужная задержка в этом деле отражает обеспокоенность. Более того, мы видели вопросы, которые адресует мир тренерам, которые касаются защиты юных спортсменов. Мы верим, что решение ДАК РУСАДА является неверным, по этой причине WADA оспорила его в Спортивном арбитражном суде. Это решение вызывает вопросы о доверии к национальному дисциплинарному комитету и, безусловно, не укрепляет его", - сказал он.