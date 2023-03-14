Олимпийский чемпион по фигурному катанию в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров за время своей болезни похудел с 75 до 50 килограммов. Об этом сообщил портал «Дни.ру» со ссылкой на свой источник.

По информации издания, фигурист «практически ничего не ел» с 10 января, когда был экстренно госпитализирован с двусторонней пневмонией.

«Ампутированные части тела, большая потеря крови — все это негативно отразилось на весе, — сообщил осведомленный источник. — При поступлении в больницу его рост составлял 182 см, вес — 75 кг. Сегодня же вес достиг критической отметки — меньше 50 килограммов, что в состоянии Романа критично».