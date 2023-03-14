Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

Костомаров похудел на 25 килограммов из-за потери конечностей и плохого аппетита

Газета.Ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров за время своей болезни похудел с 75 до 50 килограммов. Об этом сообщил портал «Дни.ру» со ссылкой на свой источник.

По информации издания, фигурист «практически ничего не ел» с 10 января, когда был экстренно госпитализирован с двусторонней пневмонией.

«Ампутированные части тела, большая потеря крови — все это негативно отразилось на весе, — сообщил осведомленный источник. — При поступлении в больницу его рост составлял 182 см, вес — 75 кг. Сегодня же вес достиг критической отметки — меньше 50 килограммов, что в состоянии Романа критично».

Костомаров пока не может обходиться без ИВЛ

Ранее сообщалось, что состояние Костомарова постепенно улучшается, но врачи готовят его к еще одной операции.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий