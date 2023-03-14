СМИ сообщили причину ампутации стоп у Костомарова

Олимпийский чемпион Турина-2006 по фигурному катанию Роман Костомаров перенес ампутацию стоп из-за пузырьков газа, обнаруженных в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. Об этом сообщил портал "Дни.ру".

По информации издания, у спортсмена началась газовая гангрена - омертвение тканей, вызванное инфекцией, обусловленной ростом бактерий. В ходе обследования врачи обнаружили пузырьки газа в голеностопном суставе и нижней части голени, что и привело к операции по ампутации обеих стоп, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции и смерть.