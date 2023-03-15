Платье Медведевой для турнира шоу-программ создал искусственный интеллект

«Без чего номер не номер? Без красивого платья. Платье у меня очень красивое, такого у меня

В этот раз интересная история. Я ехала из Череповца на автобусе в другой город – очень долго, длительно и мучительно. И думала над костюмом. Ничего мне не приходило в голову.

В итоге я зашла в приложение с искусственным интеллектом, забила много-много слов, которые хоть как-то могут относиться к образу. И этот искусственный интеллект выдал мне эскиз платья – и я такая: вот оно! И на основе платья, которое создал искусственный интеллект, мы создали мое платье», – сказала Медведева в эфире Первого канала.