Фигурист, о ранении которого в Москве сообщали СМИ, примет участие в ЧМ

Украинский фигурист Даниил Семко, выступающий в танцах на льду за Венгрию, будет участвовать в чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что 22-летний спортсмен попал в московскую больницу с ножевым ранением. Семко тренируется в Москве в группе Александра Свинина и Ирины Жук. Партнёршей фигуриста является Мария Игнатьева.

«Игнатьева и Семко готовятся к чемпионату мира, завтра вылетают в Японию для участия в нём», — приводит слова представителя тренерского штаба «РИА Новости Спорт».