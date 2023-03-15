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1 час назад

Фигурист, о ранении которого в Москве сообщали СМИ, примет участие в чемпионате мира

Чемпионат.com

Украинский фигурист Даниил Семко, выступающий в танцах на льду за Венгрию, будет участвовать в чемпионате мира.

Фигурист, о ранении которого в Москве сообщали СМИ, примет участие в ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее сообщалось, что 22-летний спортсмен попал в московскую больницу с ножевым ранением. Семко тренируется в Москве в группе Александра Свинина и Ирины Жук. Партнёршей фигуриста является Мария Игнатьева.

«Игнатьева и Семко готовятся к чемпионату мира, завтра вылетают в Японию для участия в нём», — приводит слова представителя тренерского штаба «РИА Новости Спорт».

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Сайтаме (Япония) с 22 по 25 марта 2023 года. В марте 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских фигуристов согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне событий на территории Украины.

Фигурное катание,Мария Игнатьева,
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