В WADA прокомментировали разглашение имен несовершеннолетних

Эксперты в области антидопинговой деятельности высказали противоположные мнения относительно необходимости разглашения имен несовершеннолетних спортсменов, которые оказались в центре допингового скандала, как российская фигуристка Камила Валиева. Обсуждение этой темы было затронуто в среду на симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA) в рамках сессии, посвященной праву спортсменов на защиту персональной информации.

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Представительница легкой атлетики Лаура Галло выступила за то, чтобы разглашать имя несовершеннолетнего спортсмена, если дело касается распределения медалей. "Я определенно на стороне тех, кто выступает за публикацию. Это действительно важно, потому что вопрос касается отмены результатов и распределения медалей между всеми спортсменами. Так или иначе, но имя спортсмена все равно станет известно, так что для всех спортсменов было бы лучше, если бы они могли понимать ситуацию. Даже в этом специфическом деле для нее [Валиевой] все сложилось не так драматично, потому что арбитражная панель решила, что ее действия были непреднамеренными", - сказала она.

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Член постоянно действующего комитета WADA Габи Аренс высказала мнение, что в таких случаях ответственность за возможное нарушение необходимо возлагать на окружение спортсмена.

"Нужно понять их ответственность, потому что спортсмен все еще остается несовершеннолетним, он находится под контролем и полностью уязвим перед людьми, которые его окружают. Так что я не считаю, что их имена необходимо публиковать даже в таких случаях", - сказала Аренс.

Джанлука Сиракузано из Международного агентства по тестированию (ITA) согласился с тем, что сокрытие имени спортсмена ведет к спекуляциям.

"И это иногда может еще больше навредить спортсмену. Так что в таких случаях я считаю, что публиковать имя все-таки надо, но при этом необходимо очень четко давать понять, что нарушение не являлось преднамеренным, чтобы общественность не смешивала в одну кучу тех, кто преднамеренно обманывал, и тех, кто очевидно допустил халатность", - сказал Сиракузано.

Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина, который был обнаружен в допинг-пробе, взятой у фигуристки в декабре 2021 года на чемпионате России. О возможном нарушении антидопинговых правил стало известно только в феврале 2022 года, во время Олимпиады в Пекине, уже после завоевания фигуристкой золота в командном турнире. На тот момент Валиевой было 15 лет, в соответствии с международными антидопинговыми правилами она являлась защищенным лицом, поэтому представители Международного олимпийского комитета (МОК) и других спортивных организаций поначалу не признавали, что под подозрением находится именно российская фигуристка, несмотря на многочисленные публикации в СМИ.