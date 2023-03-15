Источник рассказал о состоянии Костомарова на сегодняшний день

По информации «Матч ТВ», в состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова не наблюдается негативных изменений, врачи периодически стараются приводить спортсмена в чувство.
Костомаров после микроинсульта был погружен в медикаментозный сон. Ранее сообщалось, что 46 летний фигурист перенес ампутацию стопы с целью убрать некроз и остановить процесс отмирания клеток. Позже появились сообщения об ампутации кистей рук.
— Негативных изменений в текущем состоянии Костомарова на данный момент не наблюдается, врачи стараются постепенно раз от раза приводить его в себя, чтобы он мог общаться, — сообщил источник «Матч ТВ».
Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл Олимпийские игры 2006 в Турине в танцах на льду. Также спортсмены являются двукратными чемпионами мира (2004, 2005) и трехкратными победителями чемпионатов Европы (2004, 2005, 2006).