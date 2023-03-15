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1 час назад

Артур Даниелян ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства

Чемпионат.com

Серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании Артур Даниелян ответил на вопрос о возможном переходе в сборную Армении.

Артур Даниелян ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Переход в Армению? На меня никто не выходил. Конечно, есть такой вариант. Я могу себе его в заметках пометить, но я искренне не вижу в этом никакого смысла. Пока этот переход состоится, пока я отсижу карантин, пока я выйду, наберу рейтинг, пока меня начнут оценивать здраво – на это всё нужно время. Так и конец карьеры наступит, а я в итоге ничего

Тем временем мы сейчас продолжаем выступать, у нас сумасшедшая интрига, все наши парни прибавили: два четверных в короткой программе, три-четыре – в произвольной. Это интересно», — приводит слова Даниеляна Metaratings.

Фигурное катание,Артур Даниелян,
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