Артур Даниелян ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства

«Переход в Армению? На меня никто не выходил. Конечно, есть такой вариант. Я могу себе его в заметках пометить, но я искренне не вижу в этом никакого смысла. Пока этот переход состоится, пока я отсижу карантин, пока я выйду, наберу рейтинг, пока меня начнут оценивать здраво – на это всё нужно время. Так и конец карьеры наступит, а я в итоге ничего