Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
35 минут назад

Российский фигурист рассказал о срывах и истериках по ходу сезона

Lenta.ru

Российский фигурист Артур Даниелян рассказал о сложностях, с которым столкнулся по ходу нынешнего сезона. Его слова приводит Metaratings.

Российский фигурист рассказал о срывах и истериках по ходу сезона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам спортсмена, у него были психологические проблемы.

«У меня были срывы как дома, так и на тренировках. Я и плакал, и истерики были. Пару раз такое происходило, когда в моменте что-то не получалось», — заявил Даниелян.

Фигурист добавил, что справиться с проблемами ему помогли тренеры. «Они сразу подхватывали, успокаивали. Говорили: "Не сегодня так завтра. Все настроим, все нормально будет"», — сказал 19-летний спортсмен.

Даниелян является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года. В нынешнем сезоне он стал 12-м на первенстве России.

Фигурное катание,Артур Даниелян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий