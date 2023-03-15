Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
16 минут назад

Стало известно о попытках врачей привести в чувство Костомарова

Lenta.ru

Врачи периодически пытаются приводить в чувство олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Об этом стало известно «Матч ТВ».

Стало известно о попытках врачей привести в чувство Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, негативных изменений в состоянии российского спортсмена нет.

«Врачи стараются постепенно раз от раза приводить его в себя, чтобы он мог общаться», — уточнил источник.

14 марта источник «Ленты.ру» сообщил, что появившаяся в СМИ информация об улучшении состояния Костомарова и о подготовке к ампутации является верной.

«Дело в том, что финальная ампутация, так скажем, была запланирована еще полтора месяца назад, и к ней была подготовка. Но ее были вынуждены перенести из-за того, что произошел микроинсульт», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января. У олимпийского чемпиона в танцах на льду выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий