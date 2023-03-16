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2 часа назад

«КП»: Костомаров после операции испытывает боли и кричит на близких

ТК «Звезда»иещё 3

Фигурист Роман Костомаров может самостоятельно дышать после операций. Медики выражают опасения из-за психологического состояния спортсмена - он кричит на близких и испытывает боли из-за пролежней.

«Психологическое состояние Романа изменилось. Сейчас с ним работает психолог. После того как Роман начал сам дышать и у него удалили трахеостому, он тут же проявил эмоциональность по отношению к самым близким», - сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в медицинских кругах.

По данным источника, угроза очередной ампутации из-за сепсиса миновала. Сейчас близкие Костомарова пытаются облегчить его состояние и радовать любимой едой.

Стало известно о попытках врачей привести в чувство Костомарова

Напомним, Костомаров был госпитализирован с пневмонией в январе этого года. Из-за заболевания у спортсмена развился сепсис - врачам пришлось ампутировать ему кисти рук и стопы.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,
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