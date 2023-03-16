«Психологическое состояние Романа изменилось. Сейчас с ним работает психолог. После того как Роман начал сам дышать и у него удалили трахеостому, он тут же проявил эмоциональность по отношению к самым близким», - сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в медицинских кругах.