Валиева рассказала, кого считает конкурентом в турнире шоу-программ

«Я думаю, не то что конкурент, есть люди, за которыми хочется посмотреть, — старшие. Например, за Евгенией Медведевой, за многими фигуристами, Алиной Загитовой. Какие-то фишечки хочется посмотреть, которые они делают, и просто, наверное, за ними стремиться ещё больше. А так, чтобы именно конкурент — только я сама», — сказала Валиева в эфире программы «Доброе утро».