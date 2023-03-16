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31 минуту назад

С Костомаровым начал работать клинический психолог

Газета.Ru

Олимпийскому чемпиону Игр-2006 по фигурному катанию в паре с Татьяной Навкой — Роману Костомарову — понадобилась помощь психолога, когда он пришел в себя после операций по ампутации стоп и части рук. Об этом сообщает портал PROZVEZD.INFO со ссылкой на свой источник.

С Костомаровым начал работать клинический психолог
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Психологическое состояние Романа изменилось. Сейчас с ним работает психолог, это крайне важно», — заявил источник, который также сообщил, что Костомаров накричал на свою супругу — бронзовую призерку Игр-2010 Оксану Домнину.

Клинический психолог Татьяна Маремпольская подчеркнула, что к олимпийскому чемпиону нельзя проявлять чрезмерную жалость — особенно его супруге. Специалист выразила уверенность, что спортсмен сможет вернуться к нормальной жизни.

«У Романа психотип лидера и победителя. Люди с такой построенной психикой справляются с тяжелыми ситуациями. После восстановления Роман не должен чувствовать себя жалким. Семейное мироустройство не должно меняться», — сказала Маремпольская в комментарии Sport24.

Фигурное катание,Оксана Домнина,Роман Костомаров,
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