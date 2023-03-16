С Костомаровым начал работать клинический психолог

Олимпийскому чемпиону Игр-2006 по фигурному катанию в паре с Татьяной Навкой — Роману Костомарову — понадобилась помощь психолога, когда он пришел в себя после операций по ампутации стоп и части рук. Об этом сообщает портал PROZVEZD.INFO со ссылкой на свой источник.