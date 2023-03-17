По информации «Матч ТВ», в состоянии Романа Костомарова наметились улучшения, в настоящее время он находится в сознании.

Ранее Костомаров после микроинсульта был погружен в медикаментозный сон. Также сообщалось, что 46 летний фигурист перенес ампутацию стопы с целью убрать некроз и остановить процесс отмирания клеток. Позже появились сообщения об ампутации кистей рук.