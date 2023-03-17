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Состояние Костомарова улучшилось, он находится в сознании — источник

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По информации «Матч ТВ», в состоянии Романа Костомарова наметились улучшения, в настоящее время он находится в сознании.

Ранее Костомаров после микроинсульта был погружен в медикаментозный сон. Также сообщалось, что 46 летний фигурист перенес ампутацию стопы с целью убрать некроз и остановить процесс отмирания клеток. Позже появились сообщения об ампутации кистей рук.

Как сообщил в пятницу источник «Матч ТВ», знакомый с ходом лечения, фигуристу уже удалили «дыхательное горло» из трахеи — трахеостому. Врачи рассчитывают, что в скором времени кровоснабжение спортсмена восстановится.

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