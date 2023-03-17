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1 час назад

Фигуристка Валиева анонсировала "тяжелый" номер на турнире шоу-программ 18 марта

Газета.Ru

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, как готовится к турниру шоу-программ "Русский вызов", который пройдет 18 марта в "Мегаспорте".

Валиева анонсировала "тяжелый" номер на турнире шоу-программ 18 марта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, постановка совместит в себе разные стили.

"Будет микс из того, что было, и чего-то нового. Мне очень нравится. После шоу объясню, почему мне было немного тяжело это катать. Уже как в театре, наверное", - приводит слова спортсменки Первый канал.

Напомним, что Камила Валиева является чемпионкой Европы 2022 года в женском одиночном катании. В личном первенстве на Олимпийских играх в Пекине ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе заняла четвертое место, уступив в борьбе за медали Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Каори Сакамото.

После допинг-скандала Валеева лишилась золота чемпионата России - 2022, которое перешло к занявшей второе место Трусовой.

Ранее Первый канал объявил итоги жеребьевки первого в истории турнира по шоу-программам.

Фигурное катание,Камила Валиева,Каори Сакамото,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Анна Щербакова,Первый канал,
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