Валиева анонсировала "тяжелый" номер на турнире шоу-программ 18 марта

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, как готовится к турниру шоу-программ "Русский вызов", который пройдет 18 марта в "Мегаспорте".
По ее словам, постановка совместит в себе разные стили.
"Будет микс из того, что было, и чего-то нового. Мне очень нравится. После шоу объясню, почему мне было немного тяжело это катать. Уже как в театре, наверное", - приводит слова спортсменки Первый канал.
Напомним, что Камила Валиева является чемпионкой Европы 2022 года в женском одиночном катании. В личном первенстве на Олимпийских играх в Пекине ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе заняла четвертое место, уступив в борьбе за медали Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Каори Сакамото.
После допинг-скандала Валеева лишилась золота чемпионата России - 2022, которое перешло к занявшей второе место Трусовой.
Ранее Первый канал объявил итоги жеребьевки первого в истории турнира по шоу-программам.