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31 минуту назад

«Чуть не развелись с женой!» Алексей Ягудин — о подготовке к турниру шоу-программ

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о конфликте в семье из-за постановки номеров для турнира шоу-программ. Фигурист женат на Татьяне Тотьмяниной, выступающей в спортивной паре с Максимом Марининым.

«Чуть не развелись с женой! Ягудин — о подготовке к турниру шоу-программ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы чуть не развелись с женой! Я говорю: «Таня, а чё вы ставите?» Она: «Я не скажу». Я говорю: «В смысле? Мы — семья. Мы уже миллиард лет вместе», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Заключительные соревнования внутрироссийского сезона по фигурному катанию — турнир шоу-программ «Русский вызов» — пройдут завтра, 18 марта, в московском «Мегаспорте». На лёд выйдут не только действующие спортсмены, но и те, кто уже завершил карьеру. Ягудин выступит во втором отделении под 19-м номером, Тотьмянина и Маринин – под 20-м.

Фигурное катание,Максим Маринин,Татьяна Тотьмянина,Алексей Ягудин,Первый канал,
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