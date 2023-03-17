«Чуть не развелись с женой! Ягудин — о подготовке к турниру шоу-программ

«Мы чуть не развелись с женой! Я говорю: «Таня, а чё вы ставите?» Она: «Я не скажу». Я говорю: «В смысле? Мы — семья. Мы уже миллиард лет вместе», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.