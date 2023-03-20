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34 минуты назад

Ученики Тутберидзе заработали 27,7 млн призовых в сезоне 2022/23 — СМИ

Матч ТВиещё 1

Фигуристы группы Этери Тутберидзе стали лидерами по доходам на официальных соревнованиях и коммерческих турнирах по итогам сезона 2022/23, сообщает Metaratings.ru.

Ученики Тутберидзе заработали 27,7 млн призовых в сезоне 2022/23
Фото:  Дмитрий Челяпин / Матч ТВ Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Фигуристы Тутберидзе заработали 27,7 млн рублей, что составляет 1/5 от всех призовых сезона в российском фигурном катании. Премиальные получили ее девять учеников — Камила Валиева, Софья Акатьева, Арсений Федотов, Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Дарья Садкова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Олимпийская чемпионка Пекина 2022 Анна Щербакова не выступала в нынешнем соревновательном сезоне, но получила за участие на турнире по шоу программам «Русский вызов» 1 млн рублей.

В топ 7 по призовым учеников, кроме Тутберидзе, попали Тамара Москвина (22,3 млн), Алексей Мишин (14,7 млн), Александр Жулин (11,7 млн), Вероника Дайнеко (10 млн), Светлана Соколовская (8,6 млн) и Евгений Плющенко (5,5 млн). Отмечается, что в исследовании были изучены именно доходы по тренерам, а не по школам.

Премиальные в завершившемся сезоне получили 94 спортсмена, включая юниоров. Лидерами рейтинга по доходам среди фигуристов стали Камила Валиева (9,9 млн рублей) и Петр Гуменник (9,7 млн).

Источник:Metaratings.ru

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