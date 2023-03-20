Ученики Тутберидзе заработали 27,7 млн призовых в сезоне 2022/23

Фигуристы группы Этери Тутберидзе стали лидерами по доходам на официальных соревнованиях и коммерческих турнирах по итогам сезона 2022/23, сообщает Metaratings.ru.

В топ 7 по призовым учеников, кроме Тутберидзе, попали Тамара Москвина (22,3 млн), Алексей Мишин (14,7 млн), Александр Жулин (11,7 млн), Вероника Дайнеко (10 млн), Светлана Соколовская (8,6 млн) и Евгений Плющенко (5,5 млн). Отмечается, что в исследовании были изучены именно доходы по тренерам, а не по школам.