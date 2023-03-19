Тарасова рассказала о взаимоотношениях с Первым каналом

Она перестала сотрудничать с главным телевещателем страны.
Заслуженный советский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала свои взаимоотношения с представителями Первого канала.
«У меня нет никаких разногласий с Первым каналом», — цитирует Тарасову ТАСС.
4 марта Татьяна Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил её от работы из-за поддержки высказываний двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о судействе. Она также не комментировала прошедший турнир по шоу-программам.
Под руководством Тарасовой олимпийскими чемпионами стали спортивная пара Ирина Роднина/Александр Зайцев, танцевальные дуэты Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Оксана Грищук/Евгений Платов, а также одиночники Илья Кулик и Алексей Ягудин.