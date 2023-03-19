Тарасова рассказала о взаимоотношениях с Первым каналом

Заслуженный советский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала свои взаимоотношения с представителями Первого канала .

«У меня нет никаких разногласий с Первым каналом», — цитирует Тарасову ТАСС .

4 марта Татьяна Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил её от работы из-за поддержки высказываний двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о судействе. Она также не комментировала прошедший турнир по шоу-программам.