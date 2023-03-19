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1 час назад

Тарасова рассказала о взаимоотношениях с Первым каналом

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Она перестала сотрудничать с главным телевещателем страны.

Тарасова рассказала о взаимоотношениях с Первым каналом
Фото: ТАССТАСС

Заслуженный советский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала свои взаимоотношения с представителями Первого канала.

«У меня нет никаких разногласий с Первым каналом», — цитирует Тарасову ТАСС.

4 марта Татьяна Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил её от работы из-за поддержки высказываний двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о судействе. Она также не комментировала прошедший турнир по шоу-программам.

Под руководством Тарасовой олимпийскими чемпионами стали спортивная пара Ирина Роднина/Александр Зайцев, танцевальные дуэты Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Оксана Грищук/Евгений Платов, а также одиночники Илья Кулик и Алексей Ягудин.

Фигурное катание,Марина Климова,Евгений Платов,Оксана Грищук,Андрей Букин,Илья Кулик,Наталья Бестемьянова,Алексей Ягудин,Сергей Пономаренко,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Александр Зайцев,Евгений Плющенко,Первый канал,
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