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50 минут назад

Медведева: спасибо зрителям и постановщикам. Номер был одним из сложнейших в организации

Чемпионат.com

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева поблагодарила зрителей и всех причастных к её выступлению на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Медведева поблагодарила зрителей после выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов»
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Дорогие друзья! Единственное, что я хочу и могу сказать без лишних раздумий и вопросов, это спасибо. Спасибо зрителям и постановщикам номера. Наш с вами номер был одним из самых сложных в организации, ведь присутствовал очень большой процент человеческого фактора.

Зрители в зале пели. Без репетиций, подготовки и сомнений. Вы себе не представляете, какие это эмоции – слышать вас и кататься для вас. Впредь у меня больше никогда не будет другого зрителя и фактора, который оценивает меня и работу команды. Только вы. Только зрители на трибунах и у экранов.

Отдельное огромное спасибо безумно талантливой малышке Миа Бойке. Спасибо, что согласилась на эту авантюру, хоть и до последнего всё было туманно.

И, конечно же, благодарность уже родному Илье Авербуху. Постановка выдалась очень крутой, и эта программа ещё заиграет на арене. Главное – обстановка. А помогал нам наш юный Артём Федорченко – талантливый фигурист и перспективный постановщик.

Повезёт всем назло… И, расправив крылья… Взлетим высоко… Но это уже совсем другая история», – написала Медведева в своих социальных сетях.

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