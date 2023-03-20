Медведева поблагодарила зрителей после выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Зрители в зале пели. Без репетиций, подготовки и сомнений. Вы себе не представляете, какие это эмоции – слышать вас и кататься для вас. Впредь у меня больше никогда не будет другого зрителя и фактора, который оценивает меня и работу команды. Только вы. Только зрители на трибунах и у экранов.