Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят в ледовом шоу в США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин , выступающие в танцах на льду, примут участие в шоу, которое летом пройдёт в США. Об участии российского дуэта сообщается в афише, опубликованной в официальном аккаунте организаторов в социальных сетях.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят на шоу под названием Ice on Fire («Лёд в огне»). Мероприятие запланировано на 10 июня, оно пройдёт в городе Лисбург, штат Вирджиния.

Напомним, в последние месяцы активно появлялись слухи о намерении Дэвис и Смолкина сменить спортивное гражданство. В частности, СМИ сообщали об их контактах с федерациями фигурного катания США, Израиля и Грузии. В качестве основной причины данного намерения фигуристов назывался запрет для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях. Пара тренируется в США и в нынешнем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.