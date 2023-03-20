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26 минут назад

Татьяна Тарасова: «Дэвис и Смолкин не прошли просмотр в США на смену гражданства»

Матч ТВ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что танцевальный дует Диана Дэвис и Глеб Смолкин не прошли просмотр в США по смене спортивного гражданства.

Тарасова: «Дэвис и Смолкин не прошли просмотр в США на смену гражданства»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Танцевальный дуэт Дэвис/Смолкин ездил на Олимпиаду в Пекине в составе сборной России. Ранее Борис Смолкин, отец Глеба, в разговоре с «Матч ТВ» опровергал возможный переход сына и его партнерши в сборную Израиля или сборную Грузии. 20 марта в соцсетях спортивного комплекса ION International сообщили, что Дэвис и Смолкин выступят на ледовом шоу в США 10 июня.

— Слушайте, скажите мне, Дэвис/Смолкин у нас что — чемпионы мира, Европы или чемпионы Олимпийских игр? Вы че за ними так следите? Что вы так волнуетесь? Будут показательные выступления, они будут выступать в Америке. Мы когда то тоже тренировались и выступали на показательных в Америке. Что криминального в этом?

По смене спортивного гражданства уже писали, что их не взяли. Они просматривались, и на этом всё. Мне никто ничего не говорил о смене спортивного гражданства, я не знаю. А в показательных почему бы и не поучаствовать? — сказала Тарасова «Матч ТВ».Дэвис и Смолкин тренируются в США и в текущем сезоне не выступали на внутрироссийских соревнованиях из за проблем с американскими документами у партнера.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Борис Смолкин,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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