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41 минуту назад

Рудковская — о номере Загитовой: невозможно нравиться всем, ты ж не сумка Шанель

Чемпионат.comиещё 3

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская высказалась о номере Алины Загитовой, в котором олимпийская чемпионка предстала в образе знаменитой актрисы и певицы Мэрлин Монро.

Рудковская — о номере Загитовой: невозможно нравиться всем, ты ж не сумка Шанель
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«По поводу Алины Загитовой в шоу «Русский вызов» позволю себе высказаться, пожалуй. Первое и самое главное: никто не обсуждают победителей этого шоу. Все обсуждают только ее Мэрлин Монро. Люди, которые интересуются катанием, обсуждают Мэрлин Монро. Люди, которые не смотрели шоу, но читали новости, запомнят Мэрлин Монро. Так, как писали про этот номер, не писали больше ни про чей. Это

Теперь разберу её номер и программу, с точки зрения шоу.

1. Сильная сторона. Алина много экспериментирует, ищет что-то новое, о ней всё время пишут, она постоянно на слуху, есть интерес, есть хайп. Да, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но невозможно нравиться всем, ты ж не сумка Шанель.

2. Над чем работать. Надо продумывать детали, надо больше репетировать, если замахиваешься на культовый образ — отточи все до миллиметра, до самой крошечной мелочи, потому что даже если ты всего один раз сфальшивишь над этой мелочью, тебе не простят. Потому что рассматривать будут под микроскопом из-за амбиций. То самое «претендуешь — соответствуй», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Видео номеров турнира шоу-программ «Русский вызов» можно посмотреть в Okko.

Фигурное катание,Яна Рудковская,
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