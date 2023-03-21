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48 минут назад

ЧМ-2023 по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько короткая программа, где смотреть

Чемпионат.comиещё 1

Завтра, 22 марта, в Сайтаме (Япония) стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Второй год подряд в соревнованиях не принимают участия российские фигуристы.

ЧМ-2023 по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько короткая программа, где смотреть
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Чемпионат мира начнётся с короткой программы в соревнованиях спортивных пар. В заявке 23 дуэта. Они выйдут на лёд в 5:00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе Okko.

Первый стартовый номер получили единственные представители Китая Сыян Чжан и Юнчао Ян, ставшие восьмыми на чемпионате четырёх континентов. Представляющая Филиппины пара Изабелла Гамес и бывший россиянин Александр Коровин откроют вторую разминку. Грузинская пара Карина Сафина/Лука Берулава выйдет на лёд под 15-м стартовым номером.

Защищающая титул американская пара Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер завершит выступление фигуристов в короткой программе. Перед ними в последней разминке выступят серебряные призёры чемпионата мира – 2022 японцы Рику Миура и Рюити Кихара.

Фигурное катание,ЧМ по фигурному катанию,Александр Коровин,
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