«Учитывая, что он уже болеет третий месяц и у него есть повреждения всех органов, восстановление займет много времени. Может, несколько лет. Скорость выздоровления зависит от его иммунитета», — пояснил Осипов.

Накануне появилась информация об улучшении состояния Романа Костомарова. СМИ сообщали, что фигурист начал самостоятельно дышать. В тоже время упоминалось о тяжелом моральном состоянии спортсмена, якобы ему крайне тяжело осознавать и принимать ситуацию, в которой он оказался. Из-за этого он срывается на родных, которые постоянно находятся рядом с ним.