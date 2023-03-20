Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Врач предположил, сколько времени может занять восстановление Романа Костомарова

Слово и Дело

После завершения лечения, восстановление Романа Костомарова может растянуться на длительное время. Так считает заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову предстоит длительный восстановительный период после выписки из больницы.

Авербух заявил, что сделает все, чтобы Костомаров вернулся на лед

Заслуженный врач РФ Андрей Осипов отметил, что у спортсмена нарушена работа многих органов, что негативно скажется на процессе восстановления, пишет NEWS.ru.

«Учитывая, что он уже болеет третий месяц и у него есть повреждения всех органов, восстановление займет много времени. Может, несколько лет. Скорость выздоровления зависит от его иммунитета», — пояснил Осипов.

Накануне появилась информация об улучшении состояния Романа Костомарова. СМИ сообщали, что фигурист начал самостоятельно дышать. В тоже время упоминалось о тяжелом моральном состоянии спортсмена, якобы ему крайне тяжело осознавать и принимать ситуацию, в которой он оказался. Из-за этого он срывается на родных, которые постоянно находятся рядом с ним.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,Андрей Осипов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий