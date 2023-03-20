После завершения лечения, восстановление Романа Костомарова может растянуться на длительное время. Так считает заслуженный врач РФ Андрей Осипов.
Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову предстоит длительный восстановительный период после выписки из больницы.
Заслуженный врач РФ Андрей Осипов отметил, что у спортсмена нарушена работа многих органов, что негативно скажется на процессе восстановления, пишет NEWS.ru.
«Учитывая, что он уже болеет третий месяц и у него есть повреждения всех органов, восстановление займет много времени. Может, несколько лет. Скорость выздоровления зависит от его иммунитета», — пояснил Осипов.
Накануне появилась информация об улучшении состояния Романа Костомарова. СМИ сообщали, что фигурист начал самостоятельно дышать. В тоже время упоминалось о тяжелом моральном состоянии спортсмена, якобы ему крайне тяжело осознавать и принимать ситуацию, в которой он оказался. Из-за этого он срывается на родных, которые постоянно находятся рядом с ним.