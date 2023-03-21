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1 час назад

Анна Щербакова: ни у кого до конца не было понимания, шоу это или соревнования

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась о турнире шоу-программ «Русский вызов», на котором заняла третье место с пронзительной программой на музыку из фильма «Семнадцать мгновений весны».

Щербакова: ни у кого до конца не было понимания, шоу это или соревнования
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Этот турнир был особенным, потому что, думаю, ни у одного спортсмена до конца не было понимания, шоу это или

Было осознание, что это шоу, и я думаю, никто не приехал сюда как соперник на соревнования, потому что участникам важно было решить такие задачи, как завлечь зал, показать свою постановку, сделать так, чтобы твой номер запомнился. И это всё-таки нельзя назвать соревнованиями в полном смысле слова.

Хотя все спортсмены отмечали, что, несмотря на то что мы воспринимали этот турнир больше как шоу, постепенно атмосфера накалялась. И появилось ощущение, что это прямо соревнования, потому что, по моим воспоминаниям, воцарилась очень похожая атмосфера. Поэтому, думаю, у всех участников внутри остались смешанные чувства», — приводит слова Щербаковой пресс-служба ФФККР.

Фигурное катание,Анна Щербакова,
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