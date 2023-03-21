Валиева рассказала о замысле своего номера на турнире шоу-программ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева высказалась о собственном номере на турнире шоу-программ в Москве. Там Валиева выступила в образе шамана.
«Сюжет моей программы был следующим. Я выхожу из вигвама. И вижу, что вокруг всё выжжено засухой, нет воды, травы. Животные и люди мучаются от жаж
Я беру в руки свой бубен и пытаюсь вызвать дождь, чтобы спасти всех. И мне это удаётся. Идёт дождь. Я наслаждаюсь тем, что вокруг меня. Мы этот номер, конечно, репетировали без дождя. Но на соревнованиях было по-настоящему.
По темпу этот номер в чём-то поход на мой показательный номер «Уэнсдей». Но там я больше работала руками, а здесь — всем телом, всем, чем можно», — цитирует Валиеву пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).