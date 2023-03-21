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23 минуты назад

Стало известно, почему Трусова не выступила на турнире шоу-программ

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Серебряный призёр Олимпийских игр в одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова не выступила на турнире шоу-программ из-за несоответствующей заявки, утверждает РИА «Новости». По данным источника, у спортсменки уже даже был номер, но ей отказали в участии.

Стало известно, почему Трусова не выступила на турнире шоу-программ
Фото: BetassistBetassist

Утверждается, что Трусова планировала представить парный номер. Но в итоге запрос отклонили.

Турнир шоу-программ проходил 18 марта в Москве. Победу одержал Алексей Ягудин.

Напомним, что участниками соревнований стали мужчины-одиночники, женщины-одиночники и пары. Среди участников были Камила Валиева, Алина Загитова и другие звёздные фигуристы. Победу одержал Алексей Ягудин. Победитель получил за этот результат приз в виде 5 млн рублей.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Алина Загитова,Алексей Ягудин,
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