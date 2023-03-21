Стало известно, почему Трусова не выступила на турнире шоу-программ

Серебряный призёр Олимпийских игр в одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова не выступила на турнире шоу-программ из-за несоответствующей заявки, утверждает РИА «Новости». По данным источника, у спортсменки уже даже был номер, но ей отказали в участии.