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58 минут назад

Канадская фигуристка высказалась о конкуренции в отсутствие россиян

Lenta.ru

Канадская фигуристка Деанна Стеллато-Дудек высказалась о конкуренции на международных турнирах в отсутствие россиян. Ее слова приводит Sport24.

Канадская фигуристка высказалась о конкуренции в отсутствие россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Спортсменка отметила, что в сезоне-2022/2023 наблюдается спад в соревнованиях спортивных пар, однако не стала связывать это с недопуском сборной России.

«Причина заключается в том, что за последние четыре года все парники, которые катались в возрасте от 20 до 30 лет, завершили карьеру», — пояснила Стеллато-Дудек.

Она добавила, что обострение соперничества и развитие фигурного катания — волнообразный процесс, поэтому за спадом последует естественный рост.

39-летняя Стеллато-Дудек — бронзовый призер чемпионата четырех континентов-2023, а также обладательница золотой и серебряной медалей этапов Гран-при. Фигуристка родилась и начала карьеру в США в одиночном катании. В 2000 году она ушла из спорта и стала косметологом, однако вернулась спустя 16 лет, дважды сменила спортивное гражданство и теперь выступает в парном катании за Канаду вместе с Максимом Дешамом.

1 марта прошлого года ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

Фигурное катание,СБОРНАЯ РОССИИ,
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