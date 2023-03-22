Итальянский фигурист рассказал о тренировках с Тутберидзе

«Я прямо чувствую, что у меня становится больше сил и мотивации, а именно это мне особенно нужно в этом году. Я себе вообще поставил одной из целей на следующий сезон — перепрыгать всех тех девочек, с которыми я тренируюсь в Москве», — поделился Грассль.