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1 час назад

Итальянский фигурист рассказал о тренировках с Тутберидзе

Елена Прошина

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал Sports.ru о том, как тренируется у российского тренера Этери Тутберидзе.

Итальянский фигурист рассказал о тренировках с Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Работать с Тутберидзе Грассль начал в январе 2023 года. Спортсмен тренировался с российскими специалистами перед чемпионатом Европы, однако занял там лишь шестое место. Несмотря на неудачу фигурист признался, что ему нравятся тренировки, а атмосферу на льду он назвал «теплой».

«Я прямо чувствую, что у меня становится больше сил и мотивации, а именно это мне особенно нужно в этом году. Я себе вообще поставил одной из целей на следующий сезон — перепрыгать всех тех девочек, с которыми я тренируюсь в Москве», — поделился Грассль.

Он также признался, что мечтал покататься на одном льду с россиянкой Анной Щербаковой и ему это уже удалось. По его словам, никогда раньше он не тренировался в одной группе, где делают столько четверных прыжков и есть такой высокий уровень конкуренции.

Напомним, 22 марта стартует Чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится в Японии. Помимо прочих в нем примут участие спортсмены, тренирующиеся у Этери Тутберидзе — Морис Квителашвили, Ника Егадзе и Даниэль Грассль.

Фигурное катание,Ника Егадзе,Даниэль Грассль,Морис Квителашвили,Этери Тутберидзе,Анна Щербакова,
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