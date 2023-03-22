Итальянский фигурист рассказал о тренировках с Тутберидзе

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал Sports.ru о том, как тренируется у российского тренера Этери Тутберидзе.
Работать с Тутберидзе Грассль начал в январе 2023 года. Спортсмен тренировался с российскими специалистами перед чемпионатом Европы, однако занял там лишь шестое место. Несмотря на неудачу фигурист признался, что ему нравятся тренировки, а атмосферу на льду он назвал «теплой».
«Я прямо чувствую, что у меня становится больше сил и мотивации, а именно это мне особенно нужно в этом году. Я себе вообще поставил одной из целей на следующий сезон — перепрыгать всех тех девочек, с которыми я тренируюсь в Москве», — поделился Грассль.
Он также признался, что мечтал покататься на одном льду с россиянкой Анной Щербаковой и ему это уже удалось. По его словам, никогда раньше он не тренировался в одной группе, где делают столько четверных прыжков и есть такой высокий уровень конкуренции.
Напомним, 22 марта стартует Чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится в Японии. Помимо прочих в нем примут участие спортсмены, тренирующиеся у Этери Тутберидзе — Морис Квителашвили, Ника Егадзе и Даниэль Грассль.