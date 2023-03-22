Фигуристы Степанова и Букин намерены перейти в команду Жулина

Двукратные вице-чемпионы Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин намерены перейти к заслуженному тренеру России Александру Жулину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Напомним, пара тренировалась в группе Александра Свинина и Ирины Жук. В сентябре прошлого года танцевальный дуэт взял паузу в выступлениях из-за травмы спины у Степановой. Букин принял участие в шоу «Ледниковый период», в котором выступал в паре с ведущей Аллой Михеевой.