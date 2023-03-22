Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Каори Сакамото выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме

Betassist

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр японка Каори Сакамото стала победительницей короткой программы в женском одиночном турнире в рамках чемпионата мира по фигурном катанию, который проходит в Сайтаме (Япония).

Каори Сакамото выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Фото: BetassistBetassist

22-летняя спортсменка набрала за свой прокат 79,24 балла. Второе место после первого дня соревнований занимает Хаен Ли из Южной Кореи, получившая от судей 73,62 балла. На третьей строчке располагается ещё одна японка Маи Михара, набравшая 73,46 балла.

Изабо Левито (США) стала четвёртой. Луна Хендрикс (Бельгия) замкнула первую пятёрку.

Произвольные программы фигуристки представят в пятницу, 24 марта. В этот же день станут известны итоги соревнований у танцевальных дуэтов.

1 марта 2022 года российские и белорусские спортсмены были отстранены от всех турниров под эгидой ISU по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку на неопределённый срок. В июне это решение было утверждено на конгрессе ISU.

Фигурное катание,Каори Сакамото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий