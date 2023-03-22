Каори Сакамото выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр японка Каори Сакамото стала победительницей короткой программы в женском одиночном турнире в рамках чемпионата мира по фигурном катанию, который проходит в Сайтаме (Япония).

Фото: Betassist Betassist

22-летняя спортсменка набрала за свой прокат 79,24 балла. Второе место после первого дня соревнований занимает Хаен Ли из Южной Кореи, получившая от судей 73,62 балла. На третьей строчке располагается ещё одна японка Маи Михара, набравшая 73,46 балла.

Изабо Левито (США) стала четвёртой. Луна Хендрикс (Бельгия) замкнула первую пятёрку.

Произвольные программы фигуристки представят в пятницу, 24 марта. В этот же день станут известны итоги соревнований у танцевальных дуэтов.