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1 час назад

ЧМ-2023, спортивные пары: во сколько произвольная программа, где смотреть

Чемпионат.com

Завтра, 23 марта, в Сайтаме (Япония) пройдут выступления спортивных пар с произвольными программами в рамках чемпионата мира — 2023 года по фигурному катанию.

ЧМ-2023, спортивные пары: во сколько произвольная программа, где смотреть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортивные пары выйдут на лёд в 5:00 мск. Турнир в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе Okko.

После короткой программы лидерами являются японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара, получившие 80,72 балла. Второе место по итогам короткой программы заняла американская пара Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (74,64). Тройку лидеров на данный момент замыкают итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи (73,24).

Напомним, российские фигуристы не принимают участия в текущем чемпионате мира. Это второе пропущенное мировое первенство для российских спортсменов.

Фигурное катание,Сара Конти,
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